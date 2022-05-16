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Понедельник, 16 мая 2022, 14:05 мск

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Появился первый претендент на пост лидера ЛДПР

Бывший депутат Госдумы, член Высшего совета ЛДПР Александр Шерин выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. Об этом сам политик сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В видеообращении Шерин пояснил, что решение принято после консультаций с однопартийцами из разных регионов РФ, и подчеркнул, что партия не должна отступать от принципов, которые были заложены Владимиром Жириновским.

«Решение было принято мной на основании пожеланий активистов партии из разных уголков России, а также ряда региональных координаторов, не побоявшихся оказать мне свою поддержку в личных беседах», – пояснил он.

Шерин состоит в ЛДПР с 1999 года, к. В 2005 и 2010 года являлся депутатом Рязанской областной Думы. C 2014 по 2021 годы был депутатом Госдумы. Член Высшего Совета ЛДПР, координатор Рязанского отделения ЛДПР.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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