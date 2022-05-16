Опрос показал, что в России растет спрос на умелых военных специалистов Люди предпочитают, чтобы за страну сражались не вчерашние срочники, а опытные бойцы «ЧВК Вагнера»

Новый опрос наглядно показал, что в России начинает меняться отношение к профессиональной военной службе. Если раньше общественность негативно относилась к таким структурам, как «ЧВК Вагнера», то теперь именно им отдает предпочтение, отвечая на вопрос, кого они хотят видеть на поле боя.

Специальная операция ВС РФ на Украине привлекла пристальное внимание российского общества к проблеме защиты Родины. С самого начала руководство страны настаивало на том, что к боевым действиям не должны привлекаться солдаты-срочники, которые еще не выбрали воинское дело своей профессией.

Ситуация со срочниками ожидаемо вернула пользователей соцсетей к старой дискуссии о том, кто должен служить – призывники, многие из которых готовы сделать все, чтобы не попасть на службу, или готовые к решительным схваткам профессионалы.

Опрос в крупном сообществе ВК «Армия / Оружие / СВО» показал, что абсолютное большинство пользователей хочет, чтобы в боях участвовали профессионалы из «ЧВК Вагнера»: за это проголосовали больше 97% участников.

Название именно «ЧВК Вагнера» в опросе появилось неслучайно: не так давно СМИ рассказали об успехе «вагнеровцев» в ходе освобождения города Попасная – важного узла украинской обороны на окраине ЛНР.

По данным источников и военных корреспондентов, именно бойцы частной военной компании сыграли ключевую роль в прорыве мощной обороны ВСУ. Используя боевой опыт, полученный в Сирии, «ЧВК Вагнера» смогла проникнуть в Попасную через городские районы и выбить противника со всех занимаемых позиций. В ночь на 7 мая украинские войска покинули город.

Этот, и многие другие успехи «ЧВК Вагнера», несмотря на скупое освещение в прессе, смогли изменить отношение к российским добровольцам. Еще недавно опросы показывали куда меньше доверия.

Конечно же, значимую роль сыграло начало спецоперации ВС РФ на Украине – россияне смогли наглядно увидеть, насколько важен в боевых условиях профессионализм. Бойцы ЧВК, которым довелось участвовать в конфликтах в различных странах, показали, что их присутствие способно повлиять на исход событий.

Москва, Екатерина Попова

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