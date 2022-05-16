«Поодиночке нас раздавят – завтра нас может не быть»: Лукашенко заявил о недостаточном единстве ОДКБ

Странам-участницам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) недостает единства и солидарности, что помогает Западу расшатывать как в целом организацию, так и каждого ее члена в отдельности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите лидеров входящих в ОДКБ государств. По его словам, в отличие от казахстанских событий в январе, сейчас участники содружества не демонстрируют должной взаимной поддержки.

«Вы помните казахстанские события. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность, потенциал организации по обеспечению безопасности ее государств-членов. Никто на Западе даже не посмел подумать ввязаться в ту ситуацию. Потому что вместе мы сила», – констатировал Лукашенко.

При этом белорусский лидер обратил внимание, что сейчас ситуация изменилась. «Как показывают последние события, с нашей точки зрения (может, я ошибаюсь), похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к нам самолетов национальных авиакомпаний других государств-членов этой организации. На фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций», – подчеркнул белорусский президент.

По его словам, коллективная взаимная поддержка нужна при жестком давлении на кого-либо из членов ОДКБ. «Без скорейшего сплочения наших стран, укрепления политических, экономических, военных связей – нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций», – считает Лукашенко.

«Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский союз, насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Встает вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут», – заключил Лукашенко

Москва, Мария Соколова

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