В московском регионе снова возможны ночные заморозки

В ближайшие дни в московском регионе ожидается прохладная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к выходным дожди закончатся, однако при этом возможны ночные заморозки.

Синоптики отмечают, что в пятницу, 20 мая, в темное время суток еще возможны осадки на фоне переменной облачности. Ночью в Москве похолодает до 3...5°, а в Подмосковье столбик термометра может опуститься до 0° – местами вероятны слабые заморозки до -1°. В дневное время ожидается до 15-16°.

В субботу, 21 мая, осадки не прогнозируется. Ночью в столице 2...4°, по области, как и накануне, местами возможны слабые заморозки до -1°. Днем – до 16°.

В воскресенье, 22 мая, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 5...7°, в Подмосковье 2...7°. Днем – до 14-15° при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В понедельник и вторник, 23-24 мая, ожидается переменная облачность и без осадков. В дневное время воздух может прогреться до 18-21°.

Москва, Светлана Антонова

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