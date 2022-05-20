Такого не было с 1990-х: Россия снова вступила в эпоху больших перемен

Россия вступила в период глобальных перемен, масштабы которых сравнимы с 1990-ми годами. Как считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, экономику страны ожидает глобальная структурная перестройка, общие контуры которой станут понятны в ближайшие год-полтора.

«Сейчас мы все с вами оказались в области перемен, перемен достаточно глобальных, наверно которых с 90-х годов мы не видели по масштабам изменений», – сказал он (цитата по «Прайм»), выступая сегодня на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

Глава департамента ЦБ обратил внимание, что в числе новых условий, в первую очередь, введенные ограничения на движение капитала, масштабная и, судя по всему, продолжительная трансформация экономики, которая началась в ответ на санкционные ограничения, а также повышенная неопределенность внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений.

Согласно прогнозу Тремасова, процесс структурной перестройки отечественной экономики может растянуться на период до 2024 года и даже за его пределы, но основные изменения произойдут уже в ближайшие год-полтора.

«Санкционные ограничения запустили процесс масштабной структурной перестройки российской экономики, который может растянуться на весь трехлетний прогнозный период и даже за его пределы. Но все-таки основные изменения произойдут, по-видимому, в ближайшие год-полтора», – цитирует представителя ЦБ РИА «Новости».

Тремасов также отметил, что последняя статистика свидетельствует, что ситуация в отечественной экономике развивается лучше того, что Банк России видел еще месяц назад. Однако пока рано говорить об изменении базового прогноза, в том числе потому, что в некоторых отраслях ситуация продолжает ухудшаться и риски возросли.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, спад российской экономики по итогам текущего года составит от 8 до 10%, в 2023 году – до 3%, а в 2024 году начнется восстановительный рост – в интервале 2,5-3,5%.

Москва, Светлана Антонова

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