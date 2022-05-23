«Они продолжают над нами издеваться»: Россия под «крылом» Запада и «пятой колонны»

В России продолжает действовать «пятая колонна», которая действует в интересах западных финансово-торговых организаций и провоцирует ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин, выступая сегодня в нижней палате парламента на круглом столе по антикризисным преобразованиям РФ. По его мнению, деятельность Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) и других международных организаций, а также подчиненной им «пятой колонны» направлена на разорение России.

«Еще в 15-м году [президент США Барак] Обама сказал, что Америка как никогда сильна, со своими союзниками единая, а наша страна – слаба, экономика порвана в клочья… Посмотрите, как нас разоряли те организации, в которые мы вступили – и ВТО, и МВФ, и Всемирный банк, и те, кто продвигал эту хваленую так называемую демократию, эту либеральную экономику в нашу жизнь и среду. Сегодня наша экономика основана на прогнозах и том засилье всего иностранного, что касается управления и денежно-кредитной, да по большому счету, и всей экономической системы. Она не способна вести нас под нужное направление и позволить занять то место, о котором говорил президент, – войти в первую пятерку», – подчеркнул Кашин, обратив внимание на прогнозы ухудшения ситуации в РФ, за которые «при Станине по головке бы погладили основательно».

В то же время, как считает парламентарий, недавний рост потребительских цен был спровоцирован «пятой колонной» – «по-другому нельзя назвать торговые сети, которые на 92% принадлежат иностранцам». «Они продолжают над нами издеваться. Конечно, они выполняют те задачи, которые перед ними поставили их правительства. Сейчас 750 компаний иностранных по указанию «ай-яй-яйки» Байдена взяли и ушли. Какой рынок?! Чисто политическая воля, управление на уровне одного слова. А мы все со всеми сюсюкаемся. Плюют нам в лицо – народу, президенту, не выполняя его указы и так далее, а мы все утираемся», – констатировал Кашин.

По его словам, такая же ситуация сложилась в банковской сфере, в которой на 50% «сидят иностранцы». «В этом году, в этот квартал 64 млрд (долларов) вывезли из страны. Здесь первый заместитель главы нашего ЦБ… ну разве можно так? Коммерческие кредиты берем от 16 до 30 с лишним процентов. За рубежом 500 млрд долларов накачивали кредитов, а у себя, имея все до этого, не обеспечиваем кредитами. Как обеспечивать, если 50% в банках сидят иностранцы, – если они эту политику выстроили, чтобы кредиты были недоступны, чтобы зависимость там была, чтобы те были налоговые системы, которые по большому счету грабят, не дают встать на ноги ни малому, ни среднему бизнесу. Поэтому мы еще раз говорим о национализации иностранных предприятий – особенно тех, которые сегодня бежали, отменить налоги на НДС и НДПИ, необходимости остановить всю деофшоризацию, если не зарегистрировался в стране – национализировать это предприятие», – пояснил депутат.

Как полагает Кашин, время диктует необходимость выхода России из всех этих международных организаций. «Мы должны понимать и отчет давать сами себе, что мы по существу на войне – выйти из состава ВТО, МВФ и Всемирного банка. Именно ВТО сейчас организовало против нас суд на 290 млрд евро за то, что последнее время мы достаточно серьезно занимались импортозамещением. И подали в суд. Суд состоится. Именно МВФ дали команду по пенсионному возрасту, приватизировать нефтегазовый сектор. Именно Всемирный банк дал другие не менее пагубные для нас команды, которые связаны с отменой ГОСТов, СНИПов и так далее», – отметил он.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что при нынешней денежно-кредитной политике России не удастся устранить все «заложенные мины», из-за которых «сегодня хлеб дороже, чем деньги». «Мы не можем решить вопросы, если не изменим денежно-кредитную систему. Если мы не подчиним банк президенту, если не оборвем все связи с долларом, если не возродим золотой наш стандарт, если мы, вместо этого ВТО, не уйдем в сторону приоритета Евразийского таможенного союза. Недавно мы слушали председателя Банка России. Мне фракция доверила выступать: я подробно раскрывал наши все предложения, их много – и ответственность банка за валовое производство, и за вывод валюты из страны и так далее, доступные кредиты, ключевые ставки и прочее. Все это надо смотреть в едином нормальном плане, а не бороться с инфляцией ключевыми ставками, а реальным производством», – пояснил он.

«Без мобилизационной экономики в настоящее время, без плана и бюджета развития не осилить те задачи, которые сегодня определены вызовом мировым», – заключил Кашин.

Москва, Мария Соколова

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