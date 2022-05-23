Будет прохладно и дождливо: погода в Москве отстала от климатической нормы

В ближайшие дни московский регион остается под влиянием циклонов, которые по-прежнему будут обеспечивать неустойчивую погоду с температурным фоном ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, заметного потепления можно ожидать в конце недели.

Синоптики обращают внимание, что вторник, 24 мая, станет, скорее всего, самым прохладным днем недели. Станет большое облаков, ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура в Москве 3...5°, по области 2...7°. При этом возможны местами заморозки до -1°. Днем местами небольшие осадки. Температура воздуха поднимется в столице до 8...10°, а в Подмосковье – 7...12° на фоне северо-западного и северного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В среду, 25 мая, осадки не исключаются, но их вероятность и интенсивность будут незначительны. Ночью похолодает в Москве до 3...5°, по области до 0...5°. Днем потеплеет в Москве до 12...14°, по области до 10...15°, но будет отмечаться свежий северо-западный ветер 6-11 м/с.

В четверг, 26 мая, с приближением циклона с северо-запада, направление ветра изменится на более теплое – южное, днем местами порывы будут достигать 15 м/с. Ночью еще преимущественно без осадков, в Москве 4...6°, по области 1...6°. Днем ожидается дождь, но при этом, судя по прогнозу синоптиков, станет теплее: температура может повыситься до 19°.

В пятницу и субботу, 27-28 мая, временами вероятны дожди при умеренном юго-западном и южном ветре. Ночами ожидается 6 до 11°, днем – 14…19°.

Москва, Светлана Антонова

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