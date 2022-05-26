Ждем импортозамещения: как изменилась аренда апартаментов в Москве после санкций

В Москве рынок посуточной аренды апартаментов зависит от общей экономической ситуации в России и так же, как и другие отрасли экономики, в ожидании импортозамещения. Такое мнение высказал эксперт в сфере недвижимости Игорь Мягков. По его словам, нишу ушедших с рынка международных Интернет-площадок Booking.com и Airbnb пока никто не занял, что создает сложности и для туристов, и для владельцев недвижимости.

«Первые две недели после начала спецоперации было затишье, когда ушел Booking.com и Airbnb – основные площадки, на которых вменяемая публика снимала жилье… Падение после 24 февраля с учетом того, что февраль и март не самые лучшие месяцы для сдачи в аренду посуточно в Москве, наверное процентов на 30. Сейчас все восстановлено, почти на уровне дофевральском. Не то, чтобы пришло в норму. Просто пока нет популярной отечественной платформы, где можно делать бронирование», – пояснил Мягков.

Эксперт обратил внимание, что есть ряд сайтов, которые работают как доска объявлений, не предоставляя никаких гарантий. «Booking.com и Airbnb несли ответственность за гостя и ответственность перед гостем за хозяина. То есть, если ты забронировал что-то на Booking, во-первых, ты оплачиваешь полностью сумму проживания через платформу. А платформа после того, как человек уже заселился, через сутки оплачивает сумму хозяину. Деньги были гарантированы, что никуда не исчезнут, и не переходят из рук в руки от гостя к хозяину. То есть, гость заплатил через сайт, заселился, его все устраивает, никаких претензий нет, и через сутки хозяин получает деньги», – уточнил он.

«У лучшей из российских платформ не такая система, там гость платит сайту 18% от заявленной суммы стоимости квартиры, – это комиссия сайта. Затем, когда гость уже приезжает, он напрямую платит хозяину. И тут может возникнуть масса проблем. Или гость не захочет заплатить, или гостя что-то не устраивает, или все устраивает, но он говорит, это не так. Возможна масса подобных неприятных ситуаций, а сайт практически не несет никакой ответственности. В Booking.com и Airbnb была хорошая система отзывов. Человек всегда смотрел сначала на отзывы, рейтинг, какой хозяин, масса каких-то таких опций. У нас сейчас такого нет», – констатировал Мягков.

При этом эксперт отметил, что с уходом иностранных агрегаторов было много заявлений даже от госструктур о создании национальных платформ для размещения туристов, в том числе в апартаментах, однако пока импортозамещение в этой области не реализовано. «Это как с автомобилем – что-то все говорят, вот тут мы будем то делать, тут – это, а в итоге – нет ничего. Все владельцы жилья, которые сдают посуточно, пытаются сами искать, также и гости ищут сами. Если статистику брать, у меня процентов 40 – это бывшие клиенты. Работает «сарафанное» радио, гости сами приезжают, а все остальные – это слепой поиск», – уточнил он.

«Думаю, что Booking вернется точно, Airbnb – американская команда, тут сложнее. Я думаю, что они вернутся. Другое дело, это как с возвращением тех же сетей Zara, IKEA и прочее в торговые центры. Какое к ним будет уже отношение?! Все равно, когда тебя в кавычках кинули, то есть – ты годами работал, нарабатывал, выполнял какие-то условия, был лоялен, и вдруг не по твоей вине тебя вдруг одночасье лишили заработка», – подчеркнул Мягков.

Также эксперт обратил внимание на проблемы с иностранными туристами, которые ранее составляли более половины клиентов посуточной аренды апартаментов. «Любая наша платформа, которая ни была бы сделана, не сможет поддерживать оплату с иностранных карточек. До пандемии у меня было порядка 60% иностранцев, из которых половина были китайцы», – пояснил он.

Говоря о перспективах, эксперт подчеркнул, что в Москве рынок посуточной аренды жилья всегда будет востребованным, а насколько – зависит больше от экономической ситуации в стране. «Даже в локдаун кто-то умудрялся снимать, в основном те, что живут в стесненных условиях, – снимали на неделю-две просто отдохнуть. И где-то через полгода все абсолютно восстановилось. Когда сняли локдаун, люди стали приезжать. Потом Москва – это же транспортный узел пересадочный. Посуточная аренда при благоприятной экономической ситуации всегда будет востребована. А если еще и будет национальная такая платформа типа Booking.com и Airbnb – это будет вообще шикарно», – считает эксперт.

«Весна и лето – это для Москвы активность. Тем более, что сейчас загранпоездки ограничены, и люди из регионов будут искать где-бы развлечься, куда бы поехать, что посмотреть. Если говорить об экономической составляющей, будут у людей средства – они будут путешествовать, снимать, командировки и прочее. Если экономика будет падать, тогда и спрос упадет», – заключил Мягков.

Москва, Мария Соколова

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