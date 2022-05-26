Дождливое потепление: в последние дни мая погода в Москве останется неустойчивой

В ближайшие дни в московском регионе ожидается долгожданное потепление, но погода останется неустойчивой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до конца мая возможны кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром.

Осадки, как ожидается, начнутся во второй половине дня в четверг. В пятницу, 27 мая, ночью дожди, местами сильные и с грозой, продолжатся. При этом в темное время суток температура воздуха в Москве составит 10...12°, по области – 7...12°. Днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Потеплеет до 18-19°, но при этом прогнозируется местами порывистый ветер до 17 м/с.

В субботу, 28 мая, вновь прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный. Ночью до 10°, днем – до 16-18° при порывистом ветре до 18 м/с.

В воскресенье, 29 мая, также ожидается местами небольшой дождь. Ночью до 9°, днем – до 19-20° с порывистым ветром до 15 м/с.

В понедельник, 30 мая, местами опять вероятен небольшой кратковременный дождь, ночью 5...10°, днем 18...23°. Во вторник, 31 мая, также прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 10...15°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

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