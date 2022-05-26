Обрушение спроса: цены на жилье в России готовы к снижению

Снижение ключевой ставки Банком России даже при дальнейшем сохранении такой тенденции не приведет к росту спроса на рынке жилой недвижимости. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в ближайшие полтора года стоит ожидать снижения цен.

«Совершенно очевидно, что еще при низкой ставке по ипотеке и при существовании всех социальных программ мы увидели во третьем квартале (2021 года) существенное снижение спроса, а в четвертом квартале этот спрос сократился на 30-40%. То есть, при той же практически ипотечной ставке мы получили уже совершенно другой вектор развития – рынок поменялся на рынок покупателя. И первый квартал (2022 года) удержал этот рынок от снижения только из-за объявленных достаточно серьезных скидок со стороны застройщиков, а также из-за того, что возник ажиотажный спрос на фоне возможного глобального роста ипотечной ставки… Сейчас мы находимся в полосе отсутствия отложенного спроса, потому что прошлой осенью его последние остатки были выбраны, а в первом квартале он был в полной мере реализован», – пояснил Апрелев.

В этой ситуации эксперт считает очевидным, что понижение ключевой ставки спрос на недвижимость не восстановит. «В прошлом году ключевая ставка была на уровне 7,5%, сейчас она 11%. Очевидно совершенно, что это спрос не восстановит», – констатировал он.

В этой связи вице-президент Российской гильдии риелторов обратил внимание на аналогичную ситуацию на рынке недвижимости в 2014 году. «Ставка 11% была в 16-м году последний раз перед существенной коррекцией снижения. При этом, если мы вернемся к санкциям 14-го года, в принципе рыночная ситуация очень похожа, – по факту именно так же действовал ЦБ. Только он увеличивал ставку 6 месяцев, потом 6 месяцев ее корректировал до 11%... С моей точки зрения, минимум 6-8 месяцев, а, может быть, быстрее – эта ставка будет понижена. Мы ожидаем, что для того, чтобы сейчас реально восстановить экономику во многих сегментах и в том числе в стройке, и избежать существенного сокращения рабочих мест и существенного снижения зарплат дальнейшего, безусловно, нужно будет и дальше снижать ставку. Думаю, что следующее заседание, если будут благоприятные условия, ЦБ может понизить ставку до 9%. Ну и это все равно нас не вернет к тому спросу, который был, например, в середине 21-го года и в середине 20-го», – полагает Апрелев.

«Однозначно, в сегодняшней ситуации мы ожидаем коррекцию рынка, начиная с летних месяцев. В некоторых регионах России цены уже пошли вниз. Причем, что происходит на сегодняшний момент у застройщиков. Застройщики хоть и очень неохотно, но уже предоставляли даже в первом квартале существенные скидки. Сейчас бОльшая часть застройщиков пошла по другому пути – они поняли, что скидки не восстановили спроса и очень многие говорят о низкой и нулевой ставке по ипотеке на период завершения строительства. По сути, рынок начал приспосабливаться и в том числе застройщики под рынок потребителя», – считает он.

При этом Апрелев отдельно подчеркнул, что нынешний рынок недвижимости – это рынок покупателя, и он «будет диктовать свои условия». «Сегодня людей с ипотекой или без ипотеки имеющих желание купить жилье меньше в каких-то регионах в 2-3 раза, в каких-то и в 5. Поэтому сейчас будет борьба за реального покупателя среди застройщиков, и те застройщики, которые предложат наименее рискованные для покупателей проекты, выиграют. То есть, спрос перераспределился в сторону уже готовых завершенных проектов. Это очень важный фактор. Рынок сейчас сконвертируется в то, что бОльшая часть покупок будет происходить на объектах, которые будут готовы в ближайшие месяцы либо уже сданные. Вот, дай Бог, эти объекты на рынке сейчас сдать», – подчеркнул он.

«Неизбежно снижение (цен) будет происходить. В том числе и на вторичном рынке. Достаточно посмотреть на то, что было у нас в 14-15-м годах после аналогичной истории, когда был введен огромный пакет санкций. Экономика тоже вырулила. Но было очевидно, что через 8 месяцев рынок (недвижимости) начал очень сильно снижаться в цене – 1-1,5% для рынка жилья – это очень сильно. Больше мы не ожидаем. Точно такое же будет снижение в летние месяцы. Это снижение будет происходить год-полтора, также как в 15-16 году», – заключил Апрелев.

Ранее сообщалось, что сегодня Банк России понизил ключевую ставку с 14% до 11%.

Москва, Мария Соколова

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