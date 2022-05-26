«Странная история получается…» Система эскроу-счетов не гарантирует получения квартиры

Введенная в России система эскроу-счетов в жилищном строительстве не гарантирует защиты от всех рисков, в том числе, по получению готового жилья. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, распространение льготной ипотеки только на категорию многоквартирных новостроек не отражает потребности россиян.

«Сегодня льготная ипотека, распространенная на всех граждан РФ, покрывает всего 40% рынка строительства, потому что она относится исключительно к многоэтажным многоквартирным домам. А отчеты Минстрой подает по всему построенному жилью. При этом доля малоэтажного индивидуального жилья, которое строят сами граждане, составляет 60%. Странная история получается…Было бы разумно поменять саму модель привлечения денежных средств в стройку, и сделать небольшие изменения», – полагает Апрелев.

По его мнению, необходимо менять механизм гарантирования выкупа жилья у застройщиков дольщиками, которые должны внести 100% стоимости на эскроу-счет, и только под это дается льготная ипотека. «Получается очень интересная вещь – люди взяли кредит, платят по нему проценты, продуктом, который они купили, не пользуются, качество этого продукта для них до конца непонятно, сроки введения в эксплуатацию сейчас до конца непонятны. И когда нам говорят, что эскроу-счета – это инструмент, который абсолютно всех защищает от всех рисков, – это не так. Он защищает только от одного риска – потерять те деньги, которые вы внесли на той стадии строительства, под который вам гарантировали выдачу метров. Но если человек эти метры не получит вообще, то работают другие механизмы, но все эти механизмы оттягивают срок получения», – пояснил Апрелев.

«С учетом того, что цены на жилье выросли на 40-50, а в некоторых регионах на 60% за последние 2 года – я как дольщик внес деньги, а мне говорят: мы сейчас вернем. А зачем мне эти деньги? Я вносил деньги, чтобы получить метры. Но при этом получается, что ни финансовые институты, которые управляют рисками строительства, никакой ответственности перед этим дольщиком не несут, потому что они в лучшем случае обеспечивают сохранность тех денег, которые лежат на счетах. При этом они даже не компенсируют ставку по депозиту, если эти деньги просто возвращаются. Дальше все остальные механизмы, очень замороченные… Шесть месяцев просрочен дом, а дольщику-то – что делать, он сидит и ждет. То есть, на самом деле механизм эскроу-счетов не гарантирует людям получение на выходе в срок необходимого продукта, к сожалению, во многих проектах», – констатировал вице-президент Российской гильдии риелторов.

По его оценке, чтобы в нынешних условиях поддержать «объемы продаж, ликвидности, придется менять нормативную законодательную базу». «Разрешить застройщикам и банковскому сектору не заполнять эти счета в самом начале на 100%, например. Положить гарантийный обеспечительный взнос 10-15% и до введения объекта в эксплуатацию не привлекать никаких денежных средств, если сам человек не хочет, на этот эскроу-счет, а пользоваться проектным финансированием. При этом банки, управляя рисками, предоставляют кредиты под обеспечение платежеспособного спроса. Эти же банки при завершении строительства предоставляют ипотеку», – уточнил эксперт.

«На самом деле, бОльшая часть стран мира ровно так и строит, и ровно так и обеспечивает проектное финансирование. Почему мы до сих пор постоянно создаем для себя мужественно проблемы, а потом преодолеваем эти риски, связанные с тем, что люди не получают необходимого жилья. Сегодня у нас по ста тысячам дольщиков вопрос решен, но еще осталось 100 тысяч дольщиков, которые не получили до сих пор жилья, и это тянется годами», – подчеркнул он.

«Нужно глобально поменять этот механизм. И тогда ипотеку льготную можно будет выдавать под вновь построенный дом всем. И эти споры разрешатся, почему сегодня льготная ипотека выдается под то, чтобы положить деньги на эскроу-счет и 2-3 года платить эти деньги, не получив квартиру», – заключил Апрелев.

Москва, Мария Соколова

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