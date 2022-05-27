Биржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

Сегодня на российском валютном рынке вновь наблюдается ослабление отечественной валюты по отношению к доллару и евро. На Мосбирже курс «американца» поднялся выше 67 рублей, евро превысил отметку в 71 рубль.

В ходе торгов доллар в моменте дорожал до 67,4950, «европеец» – до 71,6975. К 11:30 мск американская валюта колебалась около отметки 67,40, европейская – близи уровня 71,50.

Напомним, курсы доллара и евро возобновили активный рост после решения Банка России о понижении ключевой ставки с 14 до 11%. Накануне западные валюты подорожали более чем на пять рублей.

В итоге официальный курс «американца» на сегодня был установлен на отметке 62,0495 рубля, курс «европейца» – 64,4392.

Москва, Светлана Антонова

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