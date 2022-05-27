Рискуют погибнуть целые отрасли: одна-две антикризиные меры не решат проблемы российского малого бизнеса

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России ждет стагнация и гибель целых отраслей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нужно прекратить надеяться, что Россию спасет замена сотрудничества с недружественными странами на дружественные государства.

«После ввода санкций первое, что сделал Китай, это повысил цены на 30-50% и перешел на 100% предоплаты. А вот пример уникального производства сеток, которые используются в производстве бумаги и так далее, так китайцы прямо говорят – мы вам никакие комплектующие поставлять не будем, покупайте нашу сетку. И продают ее дешевле, чем себестоимость на (нашем) предприятии. В финансовой сфере могу сказать, при всех заявлениях – да-да-да, мы будем работать… попробуйте открыть коррсчета даже в дружественных странах типа Казахстана или Узбекистана. Если открывают, то оказывается SWIFT нельзя использовать, это нельзя и так далее. Да, у нас другого выхода нет, надо с ними как-то налаживать отношения, но без оптимизма, что они нам сейчас все дадут и все будет у нас сладко и хорошо», – пояснил Сигал.

Первый вице-президент «Опоры России» также обратил внимание на финансовые проблемы МСП, которые усугубились после «шокового» поднятия ключевой ставки Банком России до 20% в феврале. «Это был, конечно, шок и для банков, и для бизнеса… До 24 февраля портфель кредитов малого бизнеса был 7,5 трлн рублей… Благодаря тому, что у банков деньги стали дорогими – 20-23% годовых, а кредиты были выданы под 10-12% образовались огромные экономические ножницы. И вот эта разница давила на банки и заставляла их выдавать кредиты под высокие ставки. Многие бизнесы не имеют такой рентабельности, чтобы покрывать большую ставку. Известна позиция Минэкономразвития, которое объявило, что все новые выдаваемые кредиты, там субсидирование будет идти под ставку 9,5%, а все старые кредиты, которых порядка триллиона все равно будут субсидироваться 3%. То есть, у банков накапливались огромные убытки, и они продолжают накапливаться. Соответственно, банки правдами и неправдами пытаются как-то перекредитовать, в том числе, МСП, но бизнес это не выдерживает», – подчеркнул он.

«Ситуация достаточно непростая. Конечно, Центробанк сейчас предпринял достаточно радикальные шаги за последний месяц, и ставку снизили вчера еще на 3% (до 11%). Казалось бы, теоретически можно кредитовать под более льготные ставки, однако, напоминаю, что этот навес дорогих вкладов и дорогих депозитов будет держаться еще минимум до июля-августа-сентября. И только тогда они начнут закрываться, и может быть будут открывать более дешевые вклады. Так что ситуация достаточно сложная, серьезная, и нужно продолжать искать механизмы по поддержке малого бизнеса в финансовой сфере», – констатировал первый вице-президент «Опоры России».

При этом Сигал подчеркнул, что без кардинального изменения сферы регулирования МСП ждет в лучшем случае стагнация, а в худшем – гибель целых отраслей. «Здесь несколько глобальных аспектов, которые необходимо решать в комплексе – снижение административной нагрузки, не замораживание проверок и перенос их на какой-то месяц или квартал, а просто радикальная ликвидация проверок. Это радикальное прекращение давления правоохранительных органов на бизнес, то есть – экономические нарушения или преступления, неважно, рассматривать в экономической плоскости, а не в уголовной. Это изменение налогового законодательства… на год-два-три отменить эти налоги или сделать их так сказать какими-то фиксированными и небольшими», – считает он.

«И еще целый ряд мер, которые надо обязательно принимать в комплексе. Вот одна или две меры ничего не решат. А если мы это не сделаем, то очень много бизнеса и даже может быть целые отрасли в лучшем случае будут стагнировать, а многие может даже и погибнут», – заключил Сигал.

Москва, Мария Соколова

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