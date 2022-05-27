«Никакой системности»: почему в России недоразвито предпринимательство?

В России невозможно активное развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в нынешних условиях при отсутствии системного подхода, считает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом он отметил, что экономическое сотрудничество с иностранными государствами зачастую ведется в ущерб как раз российскому бизнесу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение Шубин высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, исполнительный директор «Опоры России» обратил внимание, что многие комплектующие, которые выпускает МСП в России, не используют в производстве, отдавая предпочтение импортному. «Маленькие датчики, контролеры и так далее есть и российские. Пермское производство знаю, но предприятия – большинство – используют иностранные ровно потому, что на стартовом уровне внедрялось именно иностранное оборудование, что совсем нехорошо», – пояснил он.

«Краснокамский завод металлических сеток. У него какая сейчас проблема – теперь наши друзья китайцы заходят на наш рынок, и как раз вот эту сетку металлическую уже в розницу продают условно по 65, а на нашем предприятии она стоит 85. Есть большой риск, что у нас есть партнеры за границей, которые готовы поставлять, в том числе, аналогичные товары – они могут как раз занять еще и нашу нишу. Здесь вопрос максимальной поддержки нашего производства, в том числе приоритет, если качество одинаковое, в закупках, мне кажется, одна из главных вещей, которая должна быть. Это большой-большой риск», – констатировал Шубин.

По его мнению, в нынешних условиях МСП необходимо «максимально упростить ведение бизнеса» – это главный запрос из всех регионов РФ. «Последние три года только и делаем, что срочные меры – первый, второй год пандемии, все срочно-срочно. Системно не занимаемся. Сейчас как раз самое время заняться системными мерами», – полагает он.

«Самое главное, что надо сделать, создать спрос на продукцию субъектов МСП, то есть везде – от кабеля до картошки. Мы не забываем простой вопрос, например, обеспечить продовольственную безопасность. Если правильно помню статистику Минсельхоза, у нас же овощи, мясо – это личные подсобные хозяйства за 60%, под 70-80%. То есть, нужно создать систему, при которой люди, которые выращивают у себя на подворьях, могли бы спокойно реализовывать и в торговых сетях, и на иных альтернативных местах продажи. Это как раз вопрос о принятии законопроекта, который 3 или 4 года висит, – о мобильной торговле», – подчеркнул исполнительный директор «Опоры России».

В то же время Шубин также отметил инфраструктурные проекты, как область для развития МСП. «Самая простая вещь, которую можно сделать с учетом того, что у нас сейчас ситуация с Крымом, перелетами, – это придорожный сервис. У нас нет придорожного сервиса как класса. Ехал я в Вологду на машине, и только за 60 км от Вологды стоит точка питания. Нет там ничего. А мы вкладываемся в инфраструктуру. Там малый бизнес – это услуги, это потоки автомобильные. Это к вопросу огромной страны, переездов, перелетов. И вообще там отрасль одна за другой тянет. Стройка. 92% в строительстве субъектов МСП. Это официальная статистика два года назад», – пояснил он.

«Поэтому мы говорим про огромные системные меры, но без послабления давления (ничего не получится). Чтобы ты не боялся брать кредит, не боялся брать госпрограмму, не боялся рисковать, потому что попадаешь опять же в банкротство... У нас в стране не допускается рисковать. Есть программа – если взял рубль один, должен вернуть этот рубль либо налогом, либо рабочим местом. Эту парадигму в голове нужно тоже смещать, потому что это основа – на свой страх и риск. Как можно вкладывать деньги в рискованные проекты, стартапы, инновационные производства, если деньги дают, но потом сидят и смотрят. Вот это тоже надо ломать и устранять категорически», – заключил Шубин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»