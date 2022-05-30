«До абсурда доходит»: в России буксует семенное импортозамещение

Россия в условиях нынешней системы регулирования никогда не избавится от импортной зависимости от семян для выращивания сельхозкультур. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, есть риск существенной потери урожайности.

«Все проблемы нашего отечественного научного процесса в селекции и семеноводстве базируются на режиме регулирования. И новый закон о семеноводстве не только сохранил неадекватность этого регулирования, но и упрочил – еще добавил туда параметров неадекватности. Теперь генетические паспорта надо будет оформлять. А это тоже долгое, дорогое мероприятие, которое селекционеры не потянут», – пояснил он.

При этом Злочевский обратил внимание, что условия для зависимости от импорта семян были созданы еще в 90-х годах. «Тогда было консолидированное решение отечественных селекционеров отказаться от гибридизации в своей работе и сконцентрироваться на развитии метода сортообновления по той причине, что сорта работают гораздо дольше, чем гибрид. Средний срок жизни гибридов – 4-5 лет, а сорта живут десятки лет, то есть, они не вырождаются. Но весь мир-то пошел по пути гибридизации», – уточнил он.

«Если вы посмотрите сейчас, как выглядит наша площадка вся селекционная, семеноводческая, – все институты зарабатывают на семеноводстве, а не на селекции. Они селекционную работу окупить не в состоянии. Именно по этой причине отказались от гибридизации как от метода. Слишком много трудозатрат временных и так далее, а окупить – невозможно. В результате посмотрите во всю линейку импорта семян. Все без исключения, кроме сои, которая не поддается гибридизации, все остальные – это гибриды. Вот откуда наша импортозависимость и взялась. У нас по всем (культурам) было неплохо достаточно в советское время, по той же ржи, например. И чего вдруг мы по ржи впали в эту зависимость. Да потому что там гибриды, а у нас сортообновление, вот и все. Отсюда все ноги растут», – сказал президент Российского зернового союза.

По его мнению, надо «освободить от обременения» выпуск в рынок семян новых сортов. «У нас есть так называемый реестр селекционных достижений, без внесения в который любые семена запрещено продавать на российской территории. Просто запрещено. Я не предлагаю его уничтожить. Предлагаю его сделать добровольным. Чтобы он служил не ограничителем, а служил системой продвижения – пиаром. Хочешь получить господдержку, например, на свои семена, занеси свой сорт в этот реестр. Но почему продавать-то нельзя, если рынок в нем заинтересован в этом ресурсе? Там до абсурда доходит на самом деле. По тем же гибридам тепличным – салаты Романо или Айсберг – гибрид живет вообще 2-3 года, а у нас для того, чтобы внести согласно правилам в реестр селекционных достижений, надо 2 года испытания проводить на полях госкомиссии. Поэтому по салатам применяется специальное решение, их как-то исключают и вносят реестр, чтобы они могли на российской территории расти и так далее», – отметил он.

«И надзор надо поменять – это крайне критичная вещь, о которой в публичной сфере почти вообще никто ничего не говорит, а надо говорить. Мы единственная страна в мире, которая надзирает за качеством семян, а не за их безопасностью. Поскольку параметров безопасности там нет вообще, и семена, с точки зрения безопасности, вообще ничем не отличаются от товарного зерна, например… Нигде в мире надзор за качеством не ведется, надзор ведется за безопасностью. Качество – это рыночная категория, от нее цена зависит, за ним надзирать невозможно», – подчеркнул Злочевский.

В то же время президент Российского зернового союза подчеркнул, что в России нет надзора за двумя важнейшими параметрами – авторские права и «невведение потребителя в заблуждение». «У нас все поголовно семена сопровождаются государственными документами, и государство само себя что ли будет надзирать, что оно ввело в заблуждение потребителя. Оно этого не хочет, потому что реально фактов введения в заблуждение у нас валом валит. И второй, это важнейший параметр для организации экономики селекционной работы – это надзор за авторскими правами, за их соблюдением», – подчеркнул он.

«Когда вам не платят за использование ваших селекционных достижений, то это и приводит к той самой кривой схеме существования селекционной деятельности. Пока эта среда обитания отечественных селекционеров не поменяется кардинально, у нас ничего не изменится, и мы не избавимся от импортной зависимости. Либо, если мы просто ограничим иностранную селекцию на российской территории – это приведет к снижению показателей по валовому сбору, падению урожайности», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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