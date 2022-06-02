Синоптики снова обещают Москве дожди

В московском регионе в ближайшие дни вновь ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки с порывистым ветром до 15 метров в секунду возможны уже во второй половине сегодняшнего дня.

В пятницу, 3 июня, москвичам также нужно приготовиться к облачной погоде. Ночью вероятен дождь, в отдельных районах гроза. Днем также ожидается кратковременный дождь, местами гроза при температуре в Москве 21...23°, по области 20...25°. При этом вновь вероятен порывистый ветер до 15 м/с.

В субботу и воскресенье, 4-5 июня, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура ночью до 13°, днем – до 23°.

В понедельник, 6 июня, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 7...12°, днем 19...24°. Во вторник, 7 июня, без осадков. Температура ночью 7...12°, днем 17...22°.

Москва, Светлана Антонова

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