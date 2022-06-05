Запад против: Лавров оценил перспективы переговоров с киевским режимом

Коллективный запад во главе с США и Великобританией запретил киевскому режиму вести переговоры с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на официальном сайте российского МИДа. По его словам, Украина стала «разменной монетой» – инструментом, которым манипулируют англо-саксы.

«Такой англо-саксонский коллектив, который сейчас возглавил Запад. Ему полностью послушны НАТО и Европейский Союз, утративший достаточно продолжительное время свою самостоятельность. Они управляют украинцами в качестве инструмента сдерживания нашей страны (как теперь говорят, ее «истощения») и нанесения России поражения «на поле боя», – сказал Лавров, обратив внимание, о подобные заявления звучат со стороны официальных лиц Евросоюза и ряда государств.

«Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», – констатировал Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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