«Серьезная проблема»: железная дорога не компенсирует отсутствие авиасообщения с морскими курортами

В России в период отпускного сезона сохраняется серьезная проблема с поездками на южные морские курорты: Российские железные дороги (РЖД) не компенсируют в полной мере отсутствие авиасообщения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Те проблемы, которые есть в 11 аэропортах – юг России имеет серьезную транспортную проблему в логистике, из-за чего по направлению Ростов, Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, конечно, в определенной и в разной степени снижено посещение. Увеличены РЖД-поезда, но в полной мере это не компенсирует», – констатировал он.

При этом Барзыкин обратил внимание на диверсификацию турпотоков внутри России, чему способствовал ранний старт сезона с 1 мая. «Открыта навигация из Москвы, речные круизы – более тысячи маршрутов по России… Это тоже примета времени. Плюс 28-40% заместили иностранных гостей, которые не приехали. Это серьезная особенность», – пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

По его оценке, нынешний отпускной сезон, несмотря на транспортные сложности с поездками на южные курорты, будет лучше предыдущего, но уступит доковидному 2019 году на 5-10%.

«В общем, сезон будет лучше прошлого года. По отдельным регионам выше доковидного 19-го года, но в целом 5-10% в минусе к 19-му году. Но на это много факторов влияет. Авиасообщение может восстановиться, турпотоки могут сгенерироваться куда-то, но в общем, сезон состоится, и он уже в развитии», – заключил Барзыкин.

Москва, Мария Соколова

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