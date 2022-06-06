Наконец-то: синоптики пообещали Москве летнюю погоду

В ближайшие дни в московском регионе установится летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, осадков не ожидается.

Синоптики отмечают, что во вторник, 7 июня, будет немного теплее, чем в самом начале текущей недели. Днем прогнозируется 21...23° в Москве, и 19...24° по области. При этом будет северо-западный ветер 6-11 метров в секунду.

В среду, 8 июня, осадков по-прежнему не ожидается. Днем воздух прогреется в столице до 23...25°, в Подмосковье – 21…26°. Ветер стихнет и будет переменных направлений.

В четверг, 9 июня, антициклон разогреет воздух до высоких температурных показателей. Ночью в Москве 12...14°, по области 6...11°. Днем температура в Москве повысится до 26...28°, по области до 23…28°. Осадков не прогнозируется, но возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В пятницу и субботу, 10 и 11 июня, с приближением атмосферного фронта местами возможен небольшой кратковременный дождь, по ночам будет от 6 до 11°, днем по-летнему тепло – 23…28°.

Москва, Светлана Антонова

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