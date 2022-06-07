Мама особенного ребенка: общество неохотно принимает таких…

Российское общество неохотно и с некоторой боязнью принимает детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей – особенно мам. Об этом пишет в своей статье основатель благотворительного Фонда помощи мамам с особенными детьми ВМЕСТЕ Анна Розенбах. По ее словам, проблема остается серьезной, несмотря на разговоры о толерантности и многочисленные публичные слова поддержки.

Каждый день в России в среднем рождается примерно 4950 детей. Из них 2423 девочки и 2527 – мальчики.

Около 50% детей имеют психологические отклонения.

По статистике, 35% детей в России рождаются с врожденными заболеваниями.

Число детей-инвалидов в РФ составляет более 500 000 (2%).

У этих двух процентов есть родители – мамы во всяком случае точно есть… И чаще я слышу от этих женщин, что на них сразу поставлено клеймо «мама особенного ребёнка». Мама, воспитывающая малыша с ОВЗ, все же имеет больше забот, нежели это был бы нормотипичный ребёнок. Только все то, что она делает вне дома, ей приходится делать с этим самым «клеймом».

Мы много говорим о толерантности и об инклюзии, но как все происходит на самом деле – знает только мама особенного дитя. Общество неохотно принимает такую женщину, и хорошо, если семья крепкая и ребёнка воспитывают оба родителя. Тогда женщина, закрывшись в своей «раковине», имеет поддержку мужа. А если ребёнка воспитывает она одна? Тогда весь ее мир – это четыре стены дома, а все ее общение – это малыш, за которым нужен особенный уход. Конечно, есть в социальных сетях группы, где женщины с особенными детками объединяются и общаются. Но о чём они говорят? Чаще о проблемах!

Одна из них – трудоустройство. Ведь это и заработок, и жизнь в обществе, и обретение поддержки от коллег, это ощущение себя нужной. Есть только одно «но». Устроившись на работу, женщина теряет пособие на ребёнка по инвалидности. Странно, но, вероятно, ребёнок автоматически становится здоровым, а вы, мама, работайте и платите налоги.

Где женщине восполнять свои ресурсы? Как обретать уверенность? Как быть счастливой? Как передавать своим домашним хорошее настроение и веру в светлое будущее?

Мы создали Фонд помощи в социальной адаптации для мам детей-инвалидов ВМЕСТЕ, где объединили женщин, воспитывающих детей с ОВЗ, мам со здоровыми детьми и тех, у которых нет детей. Мы – женщины. Без клейма, без вопросов, без обсуждения проблем. Мы – поддержка друг для друга. Нам есть, чем наполнить друг друга и принести радость в жизнь тех, кому она сейчас больше всего нужна. Женщины после таких встреч становятся хоть чуточку, но счастливее, и несут счастье в семью, делая ячейку общества счастливее.

Мы верим, что таким образом сможем сделать счастливее наше общество.

Благотворительный Фонд помощи мамам с особенными детьми ВМЕСТЕ провел десятки мероприятий, в том числе мастер-классы по различным направлениям – от изготовления новогодних украшений до создания собственных картин, лекции специалистов, фотосессии и многое другое. Акции и мероприятия для мам с особенными детьми могут быть самыми разнообразными и еще более интересными при финансовой поддержке неравнодушных спонсоров – Фонд ВМЕСТЕ со своей стороны готов принять такую помощь.

Подробнее с деятельностью Фонда можно ознакомиться здесь >>>

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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