Главный раввин Москвы бежал из России

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт бежал из России. Об этом сообщает в социальных сетях его невестка – Авиталь Чижик-Гольдшмидт, журналист из США.

«Наконец-то я могу сообщить всем, – пишет женщина в своем Twitter-аккаунте, – что мои родственники подверглись давлению со стороны властей, чтобы они публично поддержали спецоперацию в Украине, и они отказались это сделать. Они сбежали в Венгрию на две недели после российского вторжения и сейчас находятся в изгнании из общины, которую они любили и строили и воспитывали как своих детей более 33 лет», – объясняет Чижик-Гольдшмидт, которую цитирует ANSA.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Некоторые несогласные с действиями властей, в том числе публичные личности, покинули Россию. Некоторые, в том числе IT-специалисты, спустя месяц или два, вернулись на родину. По словам премьера страны Михаила Мишустина, анализ мобильных данных говорит о том, что на родину вернулось более 80 процентов представителей вышеуказанной отрасли.

Москва, Елена Васильева

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