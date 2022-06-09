«Неурегулированность»: Миронов раскрыл подробности ДТП с участием его служебного автомобиля

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскрыл подробности дорожно-транспортного происшествия, в которое накануне попал его служебный автомобиль. Политик подчеркнул, что по поводу этого инцидента слишком много неправдивых слухов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером служебный автомобиль Миронова попал в аварию с участием курьера службы доставки. «Я с удивлением прочитал очень много придумок. Произошло следующее: я ехал на прямой эфир на Первый канал. К сожалению, на пешеходном переходе двигался курьер на мотовелосипеде с очень большой скоростью, выскочил из-за машин и был сбит водителем моей служебной машины. Водитель сразу же вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то (случилось) с ногой. Я сказал немедленно вызывать скорую помощь и ГИБДД», – рассказал Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Парламентарий уточнил, что находился в машине во время работы сотрудников ГИБДД. «Я не выходил из машины, в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД абсолютно объективно провели необходимые замеры, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД», – отметил он.

Миронов также сообщил, что сегодня утром навестил пострадавшего в больнице. «У него перелом ноги. Я переговорил с врачами. Варианта лечения два – либо месяц в гипсе, либо буквально завтра-послезавтра можно провести высокотехнологичную операцию. Я договорился, что будет проведена эта операция», – сказал лидер «эсеров».

Стоит отметить, что в ходе брифинга перед сегодняшним заседанием нижне палаты парламента депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выразил сочувствие Миронову, подчеркнув необходимость дополнения Правил дорожного движения в связи с широким распространением нового вида транспортных средств. «Много лет мы призываем и правительство в целом, и МВД, и Минтранс скорректировать ПДД – для того, чтобы новые так называемые гаджеты, скутеры, электровелосипеды понимали, по каким правилам они могут двигаться по тротуарам, дорогам, чтобы снизить аварийность. К сожалению, все те дискуссии, которые были, аварии, которые есть, ни к чему позитивному пока не привели. И ежегодно, когда наступает сезон массового использования (электросамокатов и элетровелосипедов ), мы видим, как разносчики пиццы выезжают даже на МКАД и на скорости 60 км/ч выезжают в третий ряд, создавая определенную угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, как они по пешеходному переходу проезжают, нарушая ПДД…» – подчеркнул он.

«Та ситуация, которая произошла вчера, вызывает у нас сочувствие, но подчеркивает неурегулированность в наших нормативно-правовых актах, законодательных актах в вопросе использования таких вот новых транспортных средств. Они модные, современные, удобные, экологически выгодные, но должно быть регулирование. Не должно быть запрета, должен быть разумный подход, который, к сожалению, до сих пор не обеспечен», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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