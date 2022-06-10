ФОМ: Патриотами себя считают 85% россиян

В России подавляющее большинство граждан (85%) считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют итоги опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно результатам исследования, почти половина респондентов полагают, что патриотов в стране стало больше.

По данным ФОМ, 85% россиян считают себя патриотами, 11% – так не думают. При этом число тех, кто полагает, что в последнее время в стране стало больше патриотов с 2020 года увеличилось почти вдвое и составило 46%. Количество тех, кто имеет противоположное мнение, сократилось с 30 до 11%. При этом 30% заявили, что ничего в этом отношении не изменилось.

По результатам опроса, 74% россиян думают, что патриот должен считать свою страну самой лучшей, 21% – утверждают обратное. 65% респондентов уверены, что быть или не быть патриотом – личное дело человека, 31% считает, что каждый должен быть патриотом.

При этом, 51% опрошенных полагают, что люди становятся патриотами главным образом под влиянием патриотического воспитания. 41% заявили, что это происходит по другим причинам.

На вопрос – может ли человек, который критикует власть считать себя патриотом, мнения разделились практически поровну: 48% ответили – может, 46% – скорее, нет.

В исследовании приняли участие полторы тысячи россиян.

Москва, Мария Соколова

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