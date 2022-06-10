«Мыльный пузырь лопнул»: саммит Америк стал абсолютным провалом США

Вашингтон теряет контроль над странами Западного полушария, о чем свидетельствует абсолютный провал президента США Джо Байдена на саммите Америк. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием международных экспертов. По их оценке, Вашингтон пытается сохранить свою гегемонию в регионе с помощью отработанной технологии «цветных революций», но и она начала давать сбои.

В частности, политолог, журналист-международник Игорь Пшеничников обратил внимание, что США собрали саммит декларативный, который не решает проблем Западного полушария. По его мнению, во многом именно поэтому туда не поехали лидеры восьми стран. «Эмигранты идут тем же потоком, никаких социальных проблем не решено… Все, что делает Байден, – это в основном, пиар. Пиар американцы рассматривают как один из главных своих инструментов на внешнеполитической арене наряду с деньгами и вооруженным давлением. И все, что делает американская администрация по крайней мере в отношении Латинской Америки, – это такой мыльный пиарный пузырь, который лопнул буквально у нас на глазах на этом саммите Америк», – пояснил он.

«Американцы запланировали этот саммит для того, чтобы фактически реанимировать, доказать самим себе, что доктрина Монро жива. Американцы не видят другого пути для себя в Латинской Америке – как по-прежнему давить, контролировать, вытягивать ресурсы и так далее… Это абсолютный провал Байдена. Ничего у них не получилось в смысле реанимации доктрины Монро. То есть, она у них в головах живет, но по сути получается другое. То, что президенты стран того региона, который американцы считают своими задворками, не приехали по приглашению своего сюзерена, – это плевок в лицо Байдена и всей Америки со стороны Латинской Америки», – полагает Пшеничников.

Говоря о геополитической составляющей, эксперт отметил желание США «продавить» на саммите «свою повестку – антироссийскую, прокиевскую». «Что сейчас делают американцы по всюду, глобально глядя? Они создают такой антирусский блок в связи с нашей спецоперацией на Украине. Им удалось это сделать в Европе, но совершенно не удалось это сделать в Латинской Америке, где Байдена точно никто не поддерживает. Есть большая вероятность, что Байден на этом саммите Америк попытается продвинуть некую декларацию, более того, обяжет гостей саммита – руководителей латиноамериканских стран ее подписать и каким-то образом высказаться… Байдену и это не удалось. Об этом не было сказано. Нигде это вербально не проговаривалось, но только лишь потому, что американцы поняли, если они будут об этом говорить, они такой ответ получат, что саммит будет не только провалом их политики в Латинской Америке, но и в целом», – подчеркнул Пшеничников.

Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский со своей стороны обратил внимание на постепенное изменение баланса сил в Западном полушарии. При этом он отметил, что процесс этот не быстрый, так как США имеет богатую практику по смене неугодных ему режимов, тем более – в Бразилии этой осенью запланированы президентские выборы.

«Среди бразильцев, в том числе среди правящей элиты, все больше восприятие некой потенциальной угрозы со стороны США, в том числе, в преддверии предстоящих выборов… Сейчас в Бразилии идет некая внутренняя возня на тему возможных будущих подтасовок в ходе выборов. [Президент Жаир] Болсонару настаивает, что существующий механизм подсчета электронного голосования – это некий черный ящик, и необходим больший контроль над процессом подсчета голосов, его специалисты выявили энное количество уязвимостей в этой системе, представили их верховному электоральному трибуналу или суду, который возглавляет противник Болсонару. При этом глава Верховного избирательного трибунала недавно созывал 14 послов, где рассказывал, что, в том числе, Болсонару будет должен принять результаты, даже если они ему не очень понравятся. Вот как это воспринимать? Хотя есть некая параллель с США, с последними выборами, когда один кандидат заранее предупреждал, что механизм слишком подвержен определенным рискам и результаты будут не до конца легитимны», – подчеркнул эксперт.

«Методики все есть и разыгрываются они в какой-то момент по канонам. В то же время пример Венесуэлы четко показывает, что США вроде думают, что они могут, но порой эта схема, которая раньше так четко работала, дает сбой», – заключил Разумовский.

В США с 6 по 10 июня проходит IX Саммит Америк под девизом «Построение устойчивого и справедливого будущего для Западного полушария». Решение Белого дома не приглашать на форум представителей Кубы, Никарагуа и Венесуэлы привело к отказу от участия в саммите ряда лидеров стран Латинской Америки.

Москва, Мария Соколова

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