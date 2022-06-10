«Реагируем на то, что уже случилось»: Россия ведет неэффективную политику в Латинской Америке

Политика России в Латинской Америке является неэффективной и сводится к реакции на то, что уже произошло. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, эксперт-международник Игорь Пшеничников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, страны этого региона зачатую выступают адвокатами Москвы в международных организациях благодаря природной приверженности россиян к справедливости.

«Мы работаем там неэффективно. У нас есть объективные трудности. Это регион, который находится далеко – и, с точки зрения военно-стратегических целей, и просто логистически далеко. Второе. Это регион, который полностью, по крайней мере, до последнего времени был подконтролен США, и американцы туда никого не пускали. Они просмотрели в 59-м году Кубу, и с тех пор сделали много выводов… США стараются всеми способами этот регион держать под контролем», – пояснил Пшеничников.

В то же время политолог констатировал, что России «остается только вести политику в реактивном смысле». «Мы реагируем на то, что уже случилось. Мы не моделируем будущее в Латинской Америке, как и во многих других регионах мира. Думаю, что это понимают не только эксперты, но и наши министерства, и МИД, в том числе. Из того, что мы видим, Россия всегда на задних ролях, к сожалению, в Латинской Америке… Хотелось бы иметь более эффективную политику нашу там», – подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что благодаря тому, что Россия всегда равняет международные отношения с человеческими в противовес США, что делает Москву более привлекательной для стран Латинской Америки. «Латиноамериканцы как правило не голосуют за русофобские инициативы США. Причина в этом, не потому что наши послы хорошо работают, хотя не сомневаюсь, что они профессионалы и работают самоотверженно… Думаю, что здесь происходит такая вещь, о которой не принято говорить... Дело в том, что Россия в целом проводит международную политику, не исходя только из своих интересов. Наша страна равняет международные отношения человеческим отношениям. И люди за океаном, смотря на Россию, понимают, что мы действуем справедливо», – полагает он.

«Мы переносим человеческие отношения на международные, чего не делают американцы. И когда они оценивают деятельность нашей страны на международной арене и в том числе, в отношении себя, они этот аспект прежде всего берут как мерило, по которому они судят нас в противовес США. Не знаю, заслуга ли это нашего МИД, но мне кажется, что это такая объективная «мягкая сила» России, которая нам просто присуща по природе, и она нам помогает», – заключил Пшеничников.

Москва, Мария Соколова

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