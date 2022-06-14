Порывистый ветер и грозы: в московском регионе снова будет сыро

Прохождение атмосферных фронтов будет определять неустойчивую погоду в столичном регионе. Кратковременные дожди и грозы будут идти в Москве и Московской области до конца текущей недели, прогнозирует Гидрометцентр России.

«Наиболее активный фронт пройдет по территории Московской области во вторник. 14 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Максимальная температура в Москве 25-27 градусов, по области 23-28 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с», – уточнили синоптики.

15 июня также будет наблюдаться переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, в первой половине ночи местами гроза, в Москве 11-13 градусов, по области 10-15 градусов. Днем в Москве преимущественно без осадков и 20-22 градуса, по области местами небольшой дождь и 18-23 градуса тепла. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

16 и 17 июня ожидаются местами небольшие дожди, которые пройдут в дневное время. Ночью в Москве термометры покажут 11-14 градусов, в центре города будет немного теплее. Днем в столице 21-23 градуса, в Подмосковье 18-23 градуса. Будет отмечаться умеренный западный ветер, днем 16 июня местами с порывами до 17 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в выходные местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночами воздух будет остывать до 8-13 градусов, днем в субботу, 18 июня, при северо-западном ветре термометры покажут 17-22 градуса, а в воскресенье, 19 июня, направление ветра поменяется на юго-западное, воздух прогреется до 22-27 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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