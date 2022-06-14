МЧС предупредило об ожидающихся в Москве дожде и грозе

Гроза и дождь ожидаются в Москве сегодня до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 15:00 до конца суток 14 июня местами в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном МЧС.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют водителям при неблагоприятной погоде снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, и не оставлять детей без присмотра.

Москва, Андрей Дорофеев

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