Сильный ветер повалил в Москве полтора десятка деревьев

Сильный ветер повалил во вторник в Москве около 15 деревьев. Городские службы уже устранили последствия непогоды, сообщил «Интерфакс».

«Вчера в Москве местами выпало почти 20% месячной нормы осадков, порывами ветра было повалено около 15 деревьев. Пострадавших из-за грозы в Москве нет», – сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, упавшими деревьями в разных районах города было повреждено несколько автомобилей.

Ранее в связи с непогодой городские службы столицы были переведены в усиленный режим работы.

По данным департамента транспорта, из-за скопления воды на северо-западе Москвы отмечались задержки в движении трамваев пяти маршрутов.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха не превысит 19-21 градусов.

Москва, Андрей Дорофеев

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