В Москве 11-летние школьники чаще других детей попадают под колеса автомобилей

Мальчики в возрасте 11 лет чаще других детей становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий в Москве. К такому выводу пришли в столичной Госавтоинспекции, где по итогам пяти месяцев текущего года составили социальный портрет типичного ребенка, пострадавшего в ДТП.

«Наибольшее количество ДТП с участием детей-пешеходов зарегистрировано в возрастной категории 10-12 лет. Кроме того, чаще всего риском попадания в дорожные происшествия подвергались мальчики, в возрасте 11 лет», – говорится в сообщении главного управления ГИБДД МВД России по городу Москве.

По данным Госавтоинспекции, за пять месяцев на дорогах столицы зарегистрировано 306 дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 1 ребенок погиб и 326 детей получили ранения. В большей степени дети становились участниками ДТП в качестве пешеходов – 56%.

Основными нарушениями среди юных участников дорожного движения стали переход проезжей части в неустановленном месте, нарушение требований сигналов светофора и неожиданный выход из-за стоящего транспорта.

«Уважаемые родители, в очередной раз обращаемся к вам с просьбой ежедневно объяснять своим детям правила безопасного поведения на проезжей части. Помните, что дети копируют с самого юного возраста нас – взрослых. При этом, если родители нарушают ПДД – ребенок бессознательно начнет действовать также, вне зависимости знает он правила безопасности или нет. Запомните, что главный урок для ребенка – ваш личный правильный пример», – отметили в ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

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