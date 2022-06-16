Россиянин подал иск к McDonald's из-за прекращения работы

Мужчина подал в суд иск к McDonald's из-за закрытия сети ресторанов. Об этом сообщила пресс-секретарь Бутырского районного суда Елена Шальнева, передает агентство «Москва».

«Истец Марат Мазитов в исковом заявлении указывает, что на сайте ресторана указано действующее меню, он хотел сделать заказ, однако потребителю сообщается, что в связи с операционными техническими и логическими сложностями компания McDonald's с 14 марта временно приостанавливает обслуживание на предприятиях сети. По его мнению, McDonald's отказался его обслуживать и лишает возможности пользоваться услугами ресторана, что нарушает права потребителя», – сказала Шальнева.

По ее словам, истец просит признать действия McDonald's нарушающими его права и взыскать компенсацию морального вреда. При этом сумма, в которую гражданин оценил нанесенный вред, в иске не указана.

Исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 29 июня.

Москва, Андрей Дорофеев

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