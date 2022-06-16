Московская неделя моды: запланировано более 60 мероприятий

Парки, музеи, выставочные залы, библиотеки и кинотеатры столицы подготовили более 60 тематических мероприятий, приуроченных к Московской неделе моды. Об этом сообщил городской департамент культуры.

«Культурные площадки проведут больше 60 мероприятий. Многие из них будут просветительскими – участники узнают об истории моды и современных тенденциях отечественной фешен-индустрии. Москвичи и туристы смогут присоединиться к мастер-классам по дизайну одежды, побывать на выставках, экскурсиях, кинопоказах и концертах», – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской в рамках Московской недели моды проведет выставку «Современный театральный костюм». Свои работы представят студенты художественного отделения. Экспозиция будет открыта с 18 до 24 июня с 11:00 до 16:00, кроме воскресенья. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Гостей музея-заповедника «Царицыно» с 21 по 26 июня ждет выставка «Как одевалась Москва. Москвичи разных эпох на московской театральной сцене». В Таврическом зале можно будет увидеть наряды героев из «Мастера и Маргариты» и одеяния времен Ивана Грозного – в этих костюмах на сцену выходят артисты Большого театра, Театра наций, Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко». Для посещения экспозиции нужен билет в музей.

В Музее космонавтики 24 июня в 16:00 пройдет лекция «Космический дизайн в СССР». Слушателям расскажут об истории создания знаменитых советских предметов одежды и быта, дизайн которых был вдохновлен исследованиями космоса.

В галерее «Беляево» 25 июня в 16:00 пройдет лекция «Фешен-индустрия: теория и практика». Организаторы отмечают, что она будет интересна тем, кто хочет разобраться в современных направлениях и тенденциях, задумывается о своем бренде, но не знает, с чего начать, или просто любит мир моды и следит за развитием индустрии.

Сеть «Москино» подготовила программу о жизни известных дизайнеров и кутюрье. Показы пройдут с 21 по 26 июня в кинотеатрах «Салют», «Космос», «Спутник», «Сатурн», «Фили», «Сокольники» и «Музеон».

Московскую неделю моды, которая пройдет с 20 по 26 июня, организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. На участие в ней поступило около 900 заявок из 79 городов России. Главной площадкой станет парк «Зарядье», где свои коллекции представят около 120 дизайнеров и брендов. Среди локаций также ВДНХ, площадки «Московских сезонов» в округах, площадь Революции и Тверская площадь, Музей космонавтики и другие.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»