Московская область поможет ДНР в восстановлении школ, соцобъектов и дорог

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве между регионом и республикой, передает РИАМО.

На церемонии подписания глава Подмосковья обратил внимание, что специалисты из региона уже продолжительное время работают в ДНР. «Задача – к 1 сентября восстановить школы и социальные объекты, разобраться с дорогами, внести свою лепту. Мы видим, как непросто там все происходит. Соглашение – это формализация. Наше взаимодействие регулярное, уверен, что оно даст результат… Прежде всего сделаем акцент на дорогах», – заявил Воробьев.

По словам Пушилина, Подмосковье уже активно помогает ДНР. «Дорожная карта составлена, задачи понятны», – отметил он.

Ранее Воробьев сообщал, что регион восстановит пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой Народной Республики, над которыми Подмосковье взяло шефство.

Санкт-Петербург, Андрей Дорофеев

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