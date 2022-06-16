Центральная площадь Карачаевска получила имя Героя России Канамата Боташева

Власти города Карачаевска приняли решение присвоить центральной площади города имя великого летчика, Героя Росси Канамата Боташева, погибшего во время выполнения боевого задания в Донбассе.

Сегодня, 16 июня, депутаты Думы городского округа единогласно проголосовали за соответствующее решение. Кроме того, предполагается установка памятника героическому летчику на территории площади. Информацию об этом сообщил и.о. мэра Марат Урусов в своем Telegram-канале.

Канамат Боташев погиб 22 мая в небе над Луганской Народной Республикой. Ценой своей жизни он спас десятки сослуживцев, попавших в окружение украинских националистов. Летчик-ас успешно нанес удар по подразделению боевиков, обеспечив тем самым возможность выхода группы россиян.

Ранее с инициативой увековечить память о Герои России на его родине выступил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Он лично присутствовал на похоронах Канамата Боташева, которые состоялись 2 июня. Кроме него проститься с заслуженным летчиком пришли близкие, друзья и сослуживцы. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что на похоронах был венок с надписью «Герою Мужчине Бойцу от ЧВК Вагнер».

Москва, Екатерина Попова

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