Будет лить до конца суток: в Москве объявлено штормовое предупреждение

Дождь, гроза и сильные порывы ветра ожидаются в Москве до конца текущих суток. Об этом предупредило главное управление МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 13 часов до конца суток 17 июня местами в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. При грозе усиление западного ветра порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, и не оставлять детей на улице без присмотра.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы рекомендовал отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы.

«Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Кроме того, затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД», – предупредили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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