Выдача цифровых паспортов в России откладывается

Минцифры РФ решило отложить реализацию проекта выдачи цифровых паспортов, отдав приоритет развитию технологии электронных копий документов и биометрической идентификации. Об этом заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

«Мы временно откладываем (проект выдачи цифровых паспортов), и сейчас основной приоритет будет развитию технологий цифровых копий документов и биометрической идентификации», – сказал Шадаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в настоящее время это сможет компенсировать перенос сроков по проекту выдачи цифровых паспортов.

«Это не вопрос средств. Просто сейчас эти технологии могут развиваться без ограничений. А паспорт – это тема тяжелая», – добавил министр.

Шадаев уточнил, что в будущем министерство вернется к реализации проекта.

В конце 2021 года глава Минцифры заявлял, что внедрение цифровых паспортов по всей России планируется сразу после тестирования в трех пилотных регионах – Москве, Московской области и Татарстане с 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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