«Накрыло»: рынку недвижимости в России предрекли падение

В России на фоне сокращения экономики и уменьшения доходов населения в ближайшие год-полтора на рынке недвижимости сохранится тренд на снижение. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве. По его оценке, льготная ипотека на сегодняшний день не является драйвером роста рынка жилья.

«Ипотека у нас по-прежнему менее доступна. Естественно, тренд рынка на существенную коррекцию на снижение сохраняется. Два других основных драйвера – это снижение доходов населения, сокращение объемов экономики – они, безусловно, присутствуют и определенные ожидания. Определенная неопределенность, скажем так, для населения в связи с тем, что происходит, потому что в любом случае сокращаются рабочие места, снижаются зарплаты. Если до мая месяца этот тренд явно не прослеживался на рынке в каком-то виде, в виде коррекции цен предложения, реального спроса, то с мая реально рынок существенно накрыло», – пояснил Апрелев.

Эксперт обратил внимание, что первым на сложившуюся ситуацию отреагировал рынок аренды недвижимости – «люди начали как-то пытаться защитить себя от снижения доходов». «БОльшая часть населения начала думать, как им уменьшить свои потребности в жилье, а излишки жилья вывести на рынок, сдать в аренду. И мы увидели там от 3- до 5-кратного роста объема предложения. Этот рынок более гибкий, более мобильный с точки зрения удовлетворения реальных потребностей. Он мало зависит от накоплений населения, он зависит от текущих доходов. Поэтому он отреагировал гораздо сильнее, и мы увидели достаточно существенную коррекцию на понижение. То есть, на сегодня уже и 5, и 10, и 15% цены предложения снижены», – отметил вице-президент Российской гильдии риелторов.

Говоря о рынке жилья, Апрелев отметил существенное снижение спроса в связи с тем, что за последние годы он увеличивался в объемах за счет дешевой ипотеки. «За пандемию объем совершаемых сделок на рынке вырос в 2 раза исключительно за счет ипотеки дешевой. Доля на рынке возросла с менее 50% до более 70-80%, где-то даже в регионах более 90%», – отметил он.

«Именно эти рынки, к сожалению, страдают больше всех. Коррекция даже уже в ценах предложения, несмотря на всю нашу консервативную оценку со стороны населения в отношении стоимости той недвижимости, которой люди обладают, безусловно, начала картина меняться. Мы увидели первый апрель – на 0,5-1%, если мы говорим про Москву, коррекцию, а в регионах РФ это было уже и 1,5, и 2, и 3%. Май, стало достаточно очевидно – Москва уже 1%, регионы – до 3-5%. То есть это существенная коррекция», – полагает он.

При этом эксперт подчеркнул, что главным переломом на рынке стало понимание людей, что цены в ближайшее время расти не будут. «Покупайте сегодня, завтра будет дороже, – это главный перелом на рынке. Изменился сам тренд. Люди понимают – какой смысл в этом году покупать недвижимость, которая с высокой вероятностью в следующем будет дешевле на 10-15%, – это, как минимум. Если посмотреть тренды 2014-2015 годов, там тоже были санкции, взлет и коррекция ключевой ставки. Мне кажется, что эффект от экономического воздействия в нашей ситуации будет гораздо больше, поэтому и ситуация гораздо существеннее скорректируется… На сегодняшний момент спрогнозировать это сложно, но, на мой взгляд, главный тренд – это потеря рабочих мест, доходов населения и неопределенность в том числе экономическая, психологическая у населения – она в любом случае присутствует», – считает риелтор.

«Мы ожидаем достаточно существенного снижения спроса, сохранения этого тренда в ближайшие год-полтора, если конечно чего-то глобально не изменится, например, снижения ключевой ставки до уровня пандемийной. Но, в любом случае, мы не вернемся к тем объемам продаж, которые были в пандемию, и к тому уровню спроса, потому что цены, к сожалению, ушли вверх, а доходы населения не выросли», – заключил Апрелев.

Москва, Мария Соколова

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