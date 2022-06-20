Новый циклон принесет в московский регион дожди

Дожди и снижение температуры воздуха будут наблюдаться в Москве и Подмосковье до середины недели. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

«Едва один циклон покинул столичный регион, как с запада приближается еще один вихрь. Он принесет дожди разной интенсивности, плотные фронтальные облака ограничат дневную температуру воздуха во вторник и среду. В четверг атмосферное давление будет расти, будут не исключены только локальные кратковременные дожди, днем потеплеет до 21-26 градусов. В последующие двое суток в области антициклона обойдется без осадков и дневной прогрев увеличится еще на пару градусов», – отметили синоптики.

Сегодня в регионе местами пройдет кратковременный дождь, местами сильный. Воздух прогреется до 22 градусов в Москве и до 23 по области.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, по области местами умеренный, в Москве 11-13 градусов, в Подмосковье 9-14. Днем дождь, местами сильный, в Москве 16-18 градусов, по области 16-21 градус. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

22 июня облачно. Ночью дождь, местами сильный. В Москве 12-14 градусов, по области 9-14 градусов. Днем небольшой дождь, местами умеренный, в Москве 19-21 градус, на территории области 17-22 градуса. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

23 июня ночью ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, в Москве 13-15 градусов, по области 10-15 градусов. Днем в Подмосковье местами кратковременный дождь, в Москве потеплеет до 23-25 градусов, по области до 21-26 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В пятницу и субботу, 24-25 июня, погода в регионе будет более стабильной: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 11-16 градусов, днем 23-28 градусов, ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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