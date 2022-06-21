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Вторник, 21 июня 2022, 11:53 мск

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Нашествие редких бабочек в Раменском

Фото: министерство экологии и природопользования Московской области

Бабочки пяти редких видов обнаружены на территории памятника природы «Лесопарк в деревне Жуково» в Раменском городском округе. Находку сделали специалисты природоохранного фонда «Верховье», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«При осмотре лесопарка и на территории рядом с ним наблюдались сразу несколько редких и охраняемых видов бабочек. Самой приятной находкой стали занесенные в Красную книгу региона кархародус пушистый, хвостатка падубовая, серпокрылка крюковидная, многоцветница и шашечница авриния. Кроме того, замечены еще пять видов уязвимых насекомых», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, результаты обследования пополнят банк данных для ведения Красной книги региона. Ранее эти виды на территории замечены не были.

Памятник природы «Лесопарк в деревне Жуково» был создан в 1985 году, на его территории фиксировались места обитания 33 видов позвоночных животных.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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