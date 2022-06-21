Аферисты: московская пенсионерка перевела мошенникам более 6 млн рублей

Столичная пенсионерка перечислила телефонным мошенникам со своего банковского счета более 6 млн рублей. Деньги получил ранее судимый житель Новосибирска, которого оперативно задержали правоохранители, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Предварительно установлено, что 76-летней жительнице столицы позвонила неизвестная и представилась сотрудником кредитного учреждения. Звонившая сообщила, что с банковского счёта гражданки неизвестные пытаются снять денежные средства, и предложила для сохранности перевести их на безопасный счёт. Введённая в заблуждение пожилая москвичка сообщила свои банковские реквизиты и смс-коды, которые пришли на телефон. Спустя некоторое время женщина обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию. Ущерб составил более 6 млн рублей», – отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские оперативно установили, что деньги потерпевшей были зачислены на счёт, открытый ранее судимым 29-летним жителем Новосибирска. Злоумышленник был задержан.

Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Москва, Андрей Дорофеев

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