На московских авто сменятся коды

Госавтоинспекция начала присваивать автомобилям, зарегистрированным в Москве, номера с новыми кодами региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона «977»», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в Госавтоинспекции уточнили, что знаки с кодом региона «799» также пока будут присваиваться до их полного израсходования.

Москва, Андрей Дорофеев

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