Теперь можно: жителям Подмосковья разрешили встречаться с главврачами

Проведение встреч главврачей с жителями Подмосковья возобновляется в очном формате. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Два раза в месяц главные врачи государственных медицинских организаций Подмосковья будут встречаться очно с жителями региона», – говорится в сообщении ведомства.

Встречи будут проводить каждую вторую и четвертую среду месяца. Уточнить время и место проведения мероприятия можно в администрациях медицинских организаций.

Ранее из-за пандемии коронавируса эти встречи были переведены в онлайн-формат. В Московской области работают 186 медицинских организаций, в них занято 115 тысяч человек.

Москва, Андрей Дорофеев

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