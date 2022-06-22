Прежний адрес посольства США в Москве аннулирован

У комплекса посольства США в Москве изменились официальные адреса. Дипломатическая миссия отныне находится на площади Донецкой Народной Республики, сообщается на сайте мэра российской столицы.

«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9. Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали», – говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства Москвы датировано 22 июня текущего года.

По поводу названия столичные жители высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45% из 278 684 участников опроса.

С инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.

Москва, Андрей Дорофеев

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