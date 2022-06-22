«Шахтёрская» доля: подмосковные майнеры мухлевали с электричеством

Незаконную майнинговую ферму выявили в поселке Голубое городского округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Электрооборудование для добычи криптовалюты, по данным минэнерго, было размещено в ангаре на огороженной территории. Безучетное потребление электричества продолжалось около года. Нанесен ущерб на несколько миллионов рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит убытки электросетевой компании от неучтенного потребления, а также вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной непредусмотренной нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В текущем году на территории московского региона это уже третий случай выявления майнинговой фермы. Аналогичные факты были зафиксированы ранее в столице и в подмосковной Истре.

Москва, Андрей Дорофеев

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