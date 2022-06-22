«Стереть с лица земли…»: В Госдуме не понимают, почему до сих пор не ликвидирована украинская угроза для приграничных регионов РФ и Донбасса

В организации специальной военной операции (СВО) есть недочеты, если спустя четыре месяца после ее начала до территории России продолжают долетать украинские беспилотники. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, такая же ситуация с Донецком, где продолжаются обстрелы из Авдеевки.

«Сегодня день памяти и скорби. Наша страна потеряла 27 млн лучших сыновей и дочерей (в Великой Отечественной войне). К сожалению, не долечив раны той войны, мы имеем нынешние раны. Сегодня утром беспилотником был поражен НПЗ в Новошахтинске в Ростовской области. Пожар, правда, сейчас локализован. Но мы считаем, что есть какие-то недочеты в организации нашей СВО, если через четыре месяца у нас продолжают беспилотники долетать до территории нашей страны», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что с начала СВО также не решена проблема обстрела Донецка со стороны Авдеевки. «Наверное, все-таки надо не разговоры вести о наказании центров принятия решений, а наказывать уже... Потому что две платформы возле Черноморска в Крыму, где 5 погибших, 7 пропавших, 90 эвакуированных… Бесконечная стрельба ВСУ по Брянской и Белгородской областям. Ну, и мы считаем, то, что происходит с Донецком, наверное, должно сконцентрировать все силы, по крайней мере, авиации, и стереть с лица земли место, откуда производится стрельба», – заявил депутат.

«В этом никакой сложности нет, или идет какая-то игра, неизвестная нам, или становится непонятным, почему за 4 месяца нельзя подавить в 15 километрах от Донецка Авдеевку. Наверное, надо сосредоточиться», – заключил Коломейцев.

Ранее сообщалось, что сегодня в 9:25 в Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, после того как в конструкции предприятия врезался украинский беспилотник.

Москва, Мария Соколова

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