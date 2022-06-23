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Четверг, 23 июня 2022, 12:08 мск

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На МКАД стали почти вдвое реже гибнуть люди

Число ДТП, произошедших на Московской кольцевой автодороге (МКАД) за пять месяцев текущего года, почти не отличается от данных аналогичного прошлогоднего периода, но смертность снизилась на 40%. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД Москвы.

«За пять месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге зарегистрировано 259 ДТП, что на 0,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что количество погибших участников дорожного движения сократилось на 40%», – говорится в сообщении.

При этом число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось на 6,6% и составило 322 человека.

Анализ показал, что чаще всего к летальным исходам на московской кольцевой приводят наезды на стоящие транспортные средства.

«Напомним, что сотрудниками подразделений столичной ГИБДД осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки на МКАД и в случае выявления «опасных остановок» совместно с городскими службами неисправный транспорт перемещается в безопасные места. Однако и от вас, уважаемые участники дорожного движения, зависит не мало – будьте максимально внимательными при движении на МКАД. Не допускайте остановки без крайней необходимости», – добавили в московской Госавтоинспекции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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