Почти половина россиян надеется, что жизнь станет лучше лет через пять

Почти половина опрошенных россиян – 48% – считают, что жизнь в стране улучшится через три-пять лет. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

На более коротком отрезке в год-полтора улучшения жизни в стране ожидают 36% респондентов.

«По мнению 36% опрошенных, через полгода – год жизнь в стране улучшится, 18% считают, что она ухудшится, 29% – что не изменится. В перспективе трёх-пяти лет 48% прогнозируют улучшение, 11% – ухудшение жизни в России, 22% изменений не ожидают», – сообщили в ФОМ.

Что касается собственных перспектив и жизни своей семьи, на улучшение в ближайший год надеются 34% респондентов, ухудшение «предсказывают» 12%, отсутствие изменений – 34%. При этом в перспективе трех-пяти лет 47% считают, что жизнь их семьи улучшится, 25% – что не изменится, 7% опрошенных ожидают ухудшения.

В сравнении с данными аналогичного опроса, проведенного в марте, негативные ожидания россиян снизились. В прошлом квартале ухудшения жизни в стране на коротком отрезке в год-полтора ожидали 26% (на 8% больше в сравнении с июньскими показателями). Ухудшение собственной жизни и жизни своей семьи «предсказывали» 16% (на 4% больше). В долгосрочной перспективе по 13% респондентов предполагали ухудшение ситуации и для себя, и для страны, что больше июньских показателей на 6% и 2% соответственно.

Москва, Андрей Дорофеев

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