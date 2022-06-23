Строители случайно обесточили пять трамвайных линий в Москве

В Москве строители повредили силовой кабель, из-за чего было нарушено движение трамваев по пяти маршрутам. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня около 9:30 утра в районе площади Серпуховская Застава во время работ по благоустройству строительная компания (ЕКС) повредила силовой кабель – это привело к задержке трамваев. Компании будет выставлен штраф около 1,5 млн рублей за срыв движения пяти трамвайных маршрутов», – говорится в сообщении департамента.

Почти 1,5 часа не было движения трамваев на участках между метро «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская» и улицей Серпуховский Вал. Диспетчеры Московского метрополитена, Мосгортранса и ГКУ «Организатор перевозок» были вынуждены изменить маршруты трамваев и организовать работу компенсационных автобусов.

На месте работали оперативные службы Московского метрополитена. Движение трамваев начало восстанавливаться около 10:50. Сейчас трамваи №3, 16, 38, 39, 47 ходят в штатном режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»