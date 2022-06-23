Таксисты-нарушители с начала года почти 200 тысяч раз попадали в поле зрения ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции за пять месяцев текущего года пресекли в столице почти 200 тысяч нарушений, совершенных водителями такси. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ГИБДД.

«За пять месяцев текущего года наши сотрудники пресекли более 194 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями», – говорится в сообщении ведомства.

В составленный Госавтоинспекцией антирейтинг самых частных нарушений вошли наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена; отсутствие у водителя документов, предусмотренных ПДД; управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр; управление автомобилем в состоянии опьянения; отсутствие у водителя права управления транспортным средством.

«Призываем водителей, осуществляющих таксомоторную деятельность, быть внимательными на дорогах города, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также режим труда и отдыха», – добавили в ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

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