Выше нормы: московский регион погружается в жару

В московском регионе в ближайшие дни установится малооблачная и сухая погода, что обеспечит хороший дневной прогрев воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура превысит 30 градусов.

«Если в четверг средняя суточная температура воздуха еще близка к средним многолетним значениям, то в воскресенье-вторник она будет выше климатической нормы на 4-5 градусов. Постепенно продолжит прогреваться вода в реках. Значения УФ-индекса в условиях небольшой облачности постепенно превысят 6, поэтому важно позаботиться о защите кожи и глаз в середине дня», – говорится в сообщении синоптиков.

В ближайшие дни до 27 июня ожидается переменная или небольшая облачность без осадков. Ночная температура увеличится в Москве до 14-16 градусов к субботе, по области до 11-16 градусов. Днем – от 23-25 градусов до 27-29 градусов в субботу, в Подмосковье от нынешних 21-26 градусов темпера повысится до 25-30 градусов.

«В воскресенье и начале следующей недели показания термометров увеличатся еще на пару градусов», – отметили в гидрометцентре.

Синоптики обратили внимание, что в условия сухой и очень теплой погоды в регионе пожарная опасность постепенно возрастет до 3-го класса.

Москва, Андрей Дорофеев

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