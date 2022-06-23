«Информационно-психологические операции»: Запад эффективно воспользовался верой россиян в предательство элиты

Живущий по законам вранья Запад забыл свое же правило – всегда и всех обманывать невозможно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил политолог, публицист Дмитрий Куликов на расширенном заседании в Совете Федерации по информационному противостоянию в условиях санкционной войны. По его словам, реальной угрозой для российского общества остается нерешенный вопрос – кто проиграл «холодную войну».

«Мы же до сих пор у себя внутри не решили, а большинство считает, что мы проиграли «холодную войну». Это непаханое поле, и никто еще не разобрал этого вопроса: а мы ее проиграли, эту «холодную войну»? Что это было? Но мы уже в большинстве своем этот тезис приняли, в том числе и наша же власть, потому что в 90-е годы вся власть, пришедшая после развала Советского союза, считала это очень важным тезисом для себя», – констатировал Куликов.

Политолог обратил внимание, что россиян тема предательства по сути болезненная, и именно это позволило Западу одержать верх тогда, и является большим риском сейчас. «Нас там информационно победили прежде всего, ну и идеологически разложили, и сформировали элемент предательства государства и элит. И вот этот конструкт идеологический до сих пор остается действующим. И это то, через что им удается осуществлять в нашем пространстве информационно-психологические операции. Потому что тема предательства очень болезненная, они через нее и залазят прежде всего. Причем, абсолютно неважно, есть ли признаки предательства. Поскольку 30 лет нашему обществу рассказывали, что Советский союз рухнул в результате предательства, то сформировано сильнейшее ожидание в массах, в элитах такого нашего родового пятна – мы большую страну из-за предательства потеряли, и мы ее потеряли из-за проигрыша в информационной войне. Это все можно понять в мелких деталях… ах, обменяли как-то, нам не сказали, все – это предательство чуть ли не верховного главнокомандующего, надо идти сдаваться. Я утрирую, но чуть-чуть совсем. Это тот фактор, который остается для нас непреодоленным и очень сильно рискованным», – полагает он.

При этом Куликов назвал информационной диверсией устоявшийся тезис в экспертной среде, что если чего-то не сделают, то России угрожает разрушение. «Передать убеждение, что мы не делаем и не сделаем очень легко. И ведь это мы сами осуществляем информационную диверсию, воздействие внутри своего общества своими руками. Этот тезис допускать нельзя. Можно обсуждать проблемы, но если вы начинаете с тезиса, что если военные, финансисты что-то не сделают, то нам конец, – ну, все, дальше из этого выбраться невозможно, потому что человек услышит только одно, что нам конец при каких-то условиях. Это наши внутренние проблемы, потому что враг ничего нового не сделал в принципе, не развил, не придумал, не создал. У нас есть своя инерция прожитого, но недоосознанного. И это главная наша проблема в этом самом информационном пространстве», – подчеркнул он.

«Нам нужно держаться одного – самое главное не врать, а, если невозможно – лучше молчать. Это с моей точки зрения метод адекватного, современного и главное русского не по национальному признаку, а по культурно-историческому, нашего принципа участия и борьбы в этом самом пространстве. Потому что то, чего наши люди точно не прощают и общество не прощает, и мы друг другу не прощаем в человеческих отношениях – вранья и в этом смысле измены. Мы этого действительно не прощаем», – констатировал политолог.

В этой связи Куликов подчеркнул принципиальное отличие Запада, общество которого выросло «на приоритете лжи: не обманул – бизнеса не построишь». «Надо всегда помнить присказку по американскому знанию, как вести бизнес – можно все время обманывать некоторых, можно некоторое время обманывать всех, но не следует пытаться все время обманывать всех. В принципе мудрая для американского сознания присказка, но проблема заключается в том, что они забыли третье правило. С какого-то момента американское общество посчитало, что оно сможет все время обманывать всех?! Противопоставить этому мы можем правду или грамотное молчание, если невозможно не соврать. И тогда я уверен, что все у нас будет нормально», – заключил Куликов.

Москва, Мария Соколова

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